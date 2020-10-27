Мэр Анатолий Локоть рассказал, какие антибиотики привезут в Новосибирск

В ближайшее время в аптеки Новосибирска поступят азитромицин и левофлоксацин. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть на своей странице в Facebook вечером 26 октября.

Как стало известно после оперативного совещания в правительстве Новосибирской области 26 октября, в ближайшее время в регион поступит 12 тыс. упаковок препаратов для лечения бактериальных и вирусных инфекций. Об этом на совещании сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Вечером того же дня он в соцсетях уточнил: в это число входят азитромицин и левофлоксацин в равном количестве.

«Шесть тысяч упаковок азитромицина и столько же левофлоксацина в ближайшие дни поступят в Новосибирск», — написал Анатолий Локоть в соцсетях.

Мэр сообщил, что муниципальная аптечная сеть заключила договор на прямую поставку антибиотиков с российским производителем. Автотранспорт с препаратами на момент публикации находился в пути.

«Машина с товаром «Дальхимфарма» с 22 октября прошла больше 2600 км. Сейчас проехала Улан-Удэ. Доставка осложняется погодными условиями на участке от Хабаровска. В скором времени ждем лекарства в нашем городе», — сообщил мэр.

Анатолий Локоть также напомнил, что антибиотики в новосибирских аптеках можно приобрести только по рецептам.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Травников проконтролировал организацию поставок антибиотиков в аптеки Новосибирской области.

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