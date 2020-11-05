На фоне сезонного обострения острых респираторных заболеваний аптеки Новосибирска испытывают нехватку популярных препаратов для лечения ОРВИ – аспирина и парацетамола. Где еще можно приобрести эти лекарства, а где даже не стоит пытаться – выяснял «Континент Сибирь».

Наряду с недостатком антибиотиков, используемых для борьбы с коронавирусом, в аптеках Новосибирска уже не первый день наблюдается дефицит, пожалуй, самых популярных в сезон ОРВИ среди горожан препаратов – парацетамола и аспирина.

Корреспондент «Континента Сибирь» обзвонил аптечные пункты десятка сетей, и выяснил, что во многих из них либо совсем отсутствуют названные препараты, либо остались их более дорогие аналоги.

Так, в «Аптеке низких цен» и одном из пунктов продаж аптеки «Живика» не оказалось аспирина. Во всех точках продаж «Белой аптеки» удалось найти только аналог парацетамола – солпадеин (с кофеином в составе) и шипучий порошок «Аспирин Комплекс» по цене 766 рублей.

В сети аптек «Мелодия здоровья» также обнаружена лишь «шипучка» аспирина по цене 386 рублей за 12 таблеток. Парацетамола в одном из отделений не оказалось даже в виде аналогов, в другом пункте продаж мы нашли этот препарат в виде комбинированного лекарства «Ринза» по цене 168 рублей.

В «Муниципальной аптечной сети» аспирин и парацетамол на сегодня можно приобрести за 20 и 6,5 рублей за 10 таблеток. Однако препараты есть в наличии не во всех аптечных пунктах сети. Например, в аптеке на ул. Барьерной, 14 аспирина в продаже не оказалось, а парацетамол готовы предложить только детский, в жидком варианте. В другой аптеке «Муниципальной аптечной сети» на ул. Бетонной, 5 вновь нашелся только «шипучий» аспирин по цене 389 рублей.

Готова продать аспирин по 20 рублей и парацетамол по 7 рублей «Фармакопейка» на Затулинском жилом массиве. В сети аптек «СП-Фарм» корреспонденту «Континента Сибирь» сообщили о том, что не испытывали проблем с наличием названных препаратов. Не было обнаружено дефицита аспирина и парацетамола в сети «Моя аптека».

А вот в другой крупной аптечной сети, «Озерки», по нескольким адресам не оказалось ни того, ни другого препарата.

Напомним, ещё 2 ноября соцсети облетела фотография вывески на двери аптеки «Озерки» по адресу пр. Карла Маркса, 5, где покупателей уведомляли об отсутствии нескольких видов антибиотиков, а также аспирина и парацетамола. 5 ноября ситуация не изменилась. Не оказалось лекарств и в аптечном пункте по адресу ул. Учительская, 20.

Также 5 ноября в аптеках «Озерки» по ул. Станиславского, 40 и ул. Крылова, 27 не было парацетамола. При этом сегодня же здесь появился в продаже аспирин за 18 рублей.

Напомним, что сеть «Озерки» входит в группу компаний «ЭРКАФАРМ» и имеет особый статус среди прочих аптечных сетей Новосибирска, поскольку подпадает в сферу ведения Минпромторга России.

Дело в том, что в апреле 2020 года федеральная сеть «ЭРКАФАРМ» внесена правительственной комиссией РФ в отраслевой список фармацевтической промышленности как «критичная товаропроводящая инфраструктура», наряду с двумя другими аптечными сетями – «Нео-фарм» и «Аптечная сеть 36,6». Информация об этом содержится на сайте аптеки «Озерки».

Согласно данным портала правовой информации «Консультант-Плюс», критически важный объект инфраструктуры — это объект, «нарушение или прекращение работоспособности которого приводит к необратимым негативным изменениям в экономике административно-территориальной единицы или всей страны, а также к существенному ухудшению безопасности населения, проживающего на этой территории».

Вероятно, факт нарушений поставок важных в сезон ОРВИ препаратов даже в аптеки особого статуса, может быть очередным доказательством системных сбоев в лекарственном обеспечении не только Новосибирской области, но и всей страны.

«Континент Сибирь» продолжит следить за доступностью лекарств в аптеках Новосибирска.

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