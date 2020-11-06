Объем хранимых в облаке данных омских компаний вырос в 3,5 раза

По данным провайдера #CloudMTS, с начала 2020 года в Омской области объем хранимых и обрабатываемых данных в бизнес-сегменте вырос в 3,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом выручка от облачных услуг и решений выросла в 3 раза.

Омские компании наиболее активно использовали IaaS-решения, на долю которых пришлось около четверти запросов на облачные решения. Компании переносили в облако следующие функции: CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных клиентские онлайн-порталы, почтовые сервисы. Места в «облаке» для переноса туда собственной IT-инфраструктуры чаще всего приобретал крупный бизнес, что логично — издержки на обслуживание и модернизацию инфраструктуры растут, и гораздо проще взять готовое решение в облаке.

Более 45% входящих заявок на миграцию в облако генерировали ИТ-подразделения, которым облачные технологии позволяют быстро развёртывать ИТ-инфраструктуру, в том числе организовывать объектные хранилища для статичных данных, таких как резервные копии, архивы и мультимедиа данные.

«Облачные сервисы пользуются спросом у клиентов, потому что позволяют оптимизировать затраты, ускорить бизнес-процессы и быстро увидеть результат, например, в считанные дни масштабировать бизнес, открывая новые филиалы и представительства», — отмечает директор МТС в Омской области Андрей Сергиенко.

На начало ноября 2020 года порядка 41% реализованных провайдером #CloudМТS проектов приходится на строительную сферу. На втором месте — сфера торговли (29%), бизнес этого сектора переносит в облака сайты и CRM-системы. Замыкают тройку компании из сферы услуг, на долю которых в этом году пришлось чуть более 25% клиентского портфеля #CloudМТS. Они переносят в облака клиентские онлайн порталы, базы данных и клиентские онлайн-порталы, повышая их доступность и скорость работы. Во всех случаях клиенты провайдера #CloudMTS пользуются комплексом услуг оператора, куда входят также мобильная связь и data-сервисы МТС.

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