Мэр Новокузнецка рассказал о массовом заражении коронавирусом в горадминистрации

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, что среди сотрудников городской администрации много заразившихся коронавирусной инфекцией.

О заболеваемости COVID-19 среди коллег мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал в эфире передачи «Утро с мэром» на местном телеканале «Ново-ТВ» 5 ноября.

«У нас очень много сотрудников заболело, и очень много контактных», — отметил в эфире Сергей Кузнецов.

Мэр также сообщил, что в городе сохраняется дефицит антибиотиков. Однако в ближайшее время в Новокузнецк должен прибыть самолёт с лекарствами, который отправлен по распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва три дня назад.

«Полностью восполнить недостаток лекарств ещё не удалось. Слишком велика потребность и слишком нарушена связь между производителями, поставщиками и закупщиками», — сообщил мэр.

Кроме того, Сергей Кузнецов согласился с тем, что в городе подорожали лекарства. Он отметил, что решением этой проблемы занимаются территориальная служба ФАС и региональный минздрав.

Напомним, в октябре коронавиурсом заразился губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.

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