Евгений Величко из era.agency рассказывает об успешных практиках в автобизнесе.

Лендинг с быстрой мобильной версией и QUIZ-формами

— Зачастую сайты, которые предлагает для своих дилеров импортер, обладают низкой конверсией в заявку по сравнению с лендингами. Дело в подходе — импортер стремится создать максимально информативный сайт энциклопедического типа, где клиент может найти ответ на любой вопрос, от истории бренда до точной массы аксессуара.

Однако, для горячего клиента с digital рекламы наибольший интерес представляют лишь 3 фактора — цена, наличие, и актуальные акции. Ответы на эти и другие вопросы он должен получать в удобном для него канале коммуникации.

vm-lexus.ru — страница с применением такого подхода, наиболее эффективная для общих поисковых запросов (например, купить Lexus). Для запросов конкретной модели авто (например, купить Lexus RX) рекомендуем создать отдельную страницу с схожей структурой, пример: vm-lexus.ru/rx

С контекстной рекламой КМС (контекстно-медийная сеть Google — «КС») и РСЯ (рекламная сеть Яндекса — «КС») лучше всего себя показывают QUIZ страницы — это упрощенный конфигуратор комплектации автомобиля с оффером, результат конфигурации это оставленный контакт vm-lexus.ru/quiz

Для всех страниц обязателен колл-трекинг с формой обратного звонка, и онлайн консультант с подключенными мессенджерами.

Коллтрекинг с автопрозвоном всех заявок

— Необходимость коллтрекинга очевидна — без него невозможно выяснить источник звонка и получить полноценную аналитику. Однако с помощью колл-трекинга можно обрабатывать не только запросы обратного звонка, но и все остальные лиды (заявки с сайта, лиды из соц.сетей) с помощью функции автопрозвона. Это решение убивает сразу двух зайцев. Во-первых, автопрозвон обрабатывает заявку сразу, при недозвоне или приеме заявки в нерабочее время он будет совершать попытки дозвона в другое время или на следующий день. Так вы сокращаете время коммуникации с клиентом и исключаете человеческий фактор. Во-вторых, каждая заявка конвертируется в запись разговора — так вы можете оценивать качество всех лидов, что является хорошим аргументом в спорах с отделом продаж о качестве трафика.

Гибкий подход и омниканальность

— Пробуйте разнообразить свои рекламные инструменты, используя новые площадки, рекламные стратегии, и аудитории, даже несмотря на негативный опыт.

Рекламные площадки постоянно расширяют функционал, аудитория выгорает — то, что работало/не работало 3-4 месяца назад, может дать противоположный результат в настоящем. Если у вас есть 4-5 эффективных инструментов и гибкий месячный бюджет, вы можете в моменте влиять на результат — к примеру, наблюдая падение результатов в Facebook в середине месяца, вы можете запустить ретаргетинговую кампанию в Mytarget. Так же имеет значение регулярная смена офферов, особенно критичная для рекламы в соцсетях — долго не меняющийся баннер неизбежно теряет свой CTR (отношение числа кликов на баннер или рекламное объявление к числу показов — «КС»), а как следствие — эффективность.

Бесплатный аудит для вашей рекламной кампании: era.agency/dealers

Реклама

Хотите в следующий раз узнать раньше других о ключевых событиях в сфере автодилерского бизнеса в Сибири? Оставляйте заявку на вступление в нашу Whatsapp-группу.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.