Чем интересен пятый форум «Городские технологии»?

В Новосибирске 29 октября официально стартовал V форум «Городские технологии», основной задачей которого по-прежнему является поиск системных и высокотехнологичных решений вопросов городского хозяйства. В этом году в связи с пандемией COVID-19 форум было решено провести в комбинированном формате — к встречам и заседаниям добавились online-трансляции, а выставки оснастились виртуальными экскурсиями.

Пандемия, которая заставила отложить Олимпийские игры в Токио и парад на 9 Мая, не смогла помешать работе новосибирского научно-технического форума, проходящего с 2015 года, или хотя бы полностью переключить его в онлайн. Выставки будут работать 29–30 октября на площадках мэрии города Новосибирска, институтов СО РАН и городских вузов, там же будет организована прямая трансляция со всех мероприятий форума. Впрочем, кое-какие поправки вирус все же внес — с точки зрения программы мероприятия. «Первая главная тема форума — искусственный интеллект и его использование для решения проблем городского хозяйства. Вторая — это, конечно, решения, направленные на борьбу с COVID», — сообщил перед открытием «Городских технологий» начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Форум открылся в большом зале мэрии Новосибирска пленарным заседанием на тему «Приоритеты развития городов в современных условиях». «Изначальная идея форума заключалась в том, чтобы мы могли использовать разработки наших новосибирских ученых для решения сложных задач, с которыми сталкивается Новосибирск, — напомнил модератор заседания, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Именно поэтому на одном из первых форумов мы подписали соглашение с СО РАН, что положило начало плотной работе, в которой участвуют ученые мирового уровня. И в ходе их работы рождается немало практических решений, которые имеют колоссальное значение в ликвидации наших городских проблем».

«Если говорить о том, каким для нас оказался 2020 год, мало сказать, что он был тяжелым, — добавил сопредседатель программного комитета «Городских технологий», председатель СО РАН, вице-президент РАН, академик Валентин Пармон. — Мы оказались на пороге не просто кардинальных перемен, а настоящих тектонических сдвигов, причем во всех областях жизни».

Он подтвердил тезис о том, что на повестке «Городских технологий» в этом году оказались новые задачи, о которых год назад даже не задумывались — прежде всего, конечно, в области медицины. Со своей стороны, отметил он, СО РАН готово предложить такие решения, как цифровая платформа с элементами ИИ для прогнозирования распространения коронавируса в Новосибирской области. Плюс предложение по генетической карте здоровья каждого гражданина. «Надеюсь, что в ближайшем времени все пациенты Новосибирска, а лучше всей Новосибирской области, будут иметь такие карты для того, чтобы получать индивидуальный подход к лечению многих болезней», — отметил академик.

Об одной из актуальных медицинских технологий в этой области «Континент Сибирь» уже писал — Новосибирский завод полупроводниковых приборов (НЗПП) выпустил электронный биосенсор для обнаружения коронавируса на ранней стадии, а разработку вел Институт полупроводников СО РАН. Прибор работает по принципу «собачьего носа», используя модуляцию проводимости. Определенный маркер наносится на тонкий проводник, в ходе исследования биожидкости вирус «прилипает» к маркеру, из-за чего меняется проводимость проволоки. Этот прибор, а также многие другие будут представлены на выставке.

В то же время «Городские технологии» не могли обойти такую традиционную для себя тему, как Smart City. И Валентин Пармон высказался о том, что «умный город» должен со временем трансформироваться в «интеллектуальный» город, для которого необходимо в том числе наличие научных центров мирового уровня, ученых-лидеров прорывных тематик. И, безусловно, научный социум с возможностью общения как в рамках научной деятельности, так и вне ее. В Новосибирске, подчеркнул он, все это существует с 50-х годов прошлого века, нужно только адаптировать уже накопленный опыт к современным реалиям. «С одной стороны, традиции научного творчества могут показаться обременением с точки зрения политической составляющей, — признал Валентин Пармон. — Но с другой — интеллектуальный город приводит к интеллектуализации всего городского хозяйства».

Другую точку зрения на вопрос, что идет после Smart City, высказал министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов. «Сейчас, помимо технологической динамики, которая по-прежнему остается очень высокой, пересматриваются и базовые подходы к вопросу умных городов. Могу отметить, что в мировой повестке сейчас говорят уже не о Smart City, а о стратегии Sensitivity City, или «чувствительных» городов, — сообщил он. — Чувствительных к пожеланиям, нуждам граждан и организаций, которые живут и трудятся на их территории. Вот почему для нас важно взаимодействие с крупнейшим муниципалитетом России».

Он отметил, что пандемия показала еще одну сторону дистанционных взаимодействий и важности технологий в наше время: «Мы не потеряли социальных связей, несмотря ни на что».

С открытием форума новосибирцев через видеотрансляцию поздравили и из-за рубежа, в том числе мэр Саппоро Кацухиро Акимото. «Наши города очень многое объединяет — те же потоки автомобилей, те же пробки, тот же климат — и те же снежные осадки каждую зиму, — добавил Анатолий Локоть. — Нам было очень интересно увидеть, как наш город-побратим их разрешает. Нас объединяет еще и то, что наши ученые очень плотно сотрудничают между собой».

На следующий день работы форума среди прочих встреч планируется и подписание соглашения инженерным лицеем НГТУ и старшей школой информатики и коммуникации города Саппоро. Взаимный интерес школ к сотрудничеству появился еще в 2015 году, во время самых первых «Городских технологий», и за это время учебные учреждения обменялись делегациями, провели совместные уроки и методические семинары для учителей. Кроме углубленного изучения инновационных технологий, робототехники, информатики, школы объединяет интерес к русскому и японскому языкам.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.