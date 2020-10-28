Комиссию по этике новосибирского горсовета возглавил Дмитрий Асанцев

На прошедшей в среду, 28 октября сессии Совета депутатов Новосибирска был избран состав комиссии по этике, в которую вошли представители фракции «Единой России», включая Евгения Яковенко, чья кандидатура вызвала недовольство коллег по депутатскому корпусу.

В новый состав комиссии по этике новосибирского горсовета были предложены кандидатуры Андрея Гудовского, Дмитрия Асанцева, Дмитрия Тыртышного, Николая Тямина и Евгения Яковенко. Представитель коалиции «Новосибирск 2020» Хельга Пирогова также предложила включить ее в комиссию, остальные члены коалиции это предложение поддержали.

Независимый депутат Светлана Каверзина выступила против кандидатуры вице-спикера Евгения Яковенко, заявив, что новоизбранный депутат пока только доказывает свое право на то, чтобы быть в горсовете. По мнению Светланы Каверзиной, выдвижение Яковенко в комиссию по этике нецелесообразно на фоне судебного разбирательства из-за результатов выборов на его округе. Против кандидатуры Яковенко также высказался представитель «Новосибирск 2020» Сергей Бойко, напомнивший о нелицеприятных высказываниях со стороны депутата, которые «трудно совместить» с членством в комиссии по этике. Спикер горсовета Дмитрий Асанцев напомнил, что у депутатов есть претензии и к самому Сергею Бойко. «А я себя и не выдвигаю», — парировал представитель коалиции.

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