Новосибирский аэропорт «Толмачёво» перешёл на зимнее расписание

В предстоящем сезоне международный аэропорт имени А.И. Покрышкина будет работать по обновлённому расписанию. Число рейсов по существующим направлениям увеличится. Кроме того, откроются новые направления полётов.

Зимнее расписание полётов стартовало в аэропорту 25 октября и продлится до 27 марта 2021 года.

Согласно решению правительства РФ о включении Новосибирска в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в иностранные государства, зимой из аэропорта «Толмачёво» будут выполняться рейсы в Анталью (продолжение летней программы), в Стамбул (с 29 октября), а также на остров Занзибар в Танзанию (с 16 ноября).

Чартерные рейсы в Анталью в рамках полётной программы ANEX Tour будет продолжать авиакомпания AZUR air. Регулярные рейсы из Новосибирска в Анталью будет выполнять S7 Airlines, в Стамбул — авиакомпания AZUR air. Чартерные рейсы в Международный аэропорт Абейд Амани Карум на остров Занзибар (Танзания) планируют выполнять AZUR air и Royal Flight.

На внутрироссийских направлениях по сравнению с зимним расписанием 2019-2020 годов увеличится частота полётов из Новосибирска в Абакан, рейсы будут осуществляться ежедневно. Также до 12 раз в неделю увеличится число рейсов в Омск, до трёх раз в неделю – в Удачный (Полярный), до двух раз в неделю – в Салехард.

Кроме того, значительно увеличится частота рейсов по направлениям юга России. Так, в Сочи она вырастет до ежедневной, в Краснодар — до 9-10 рейсов в неделю, в Анапу — до двух рейсов в неделю. В зимнем расписании продолжится выполнение двух ежедневных рейсов авиакомпании «Победа» в Москву (Внуково) и ежедневных рейсов в Санкт-Петербург. На маршрутах Новосибирск – Екатеринбург и Новосибирск – Иркутск регулярные рейсы будут выполнять новые авиаперевозчики Red Wings и «ИКАР» (Pegas Fly), самолёты будут отправляться до трёх раз в неделю на каждом направлении.

Также в зимнем расписании продолжится выполнение полётов по направлениям, открытым в 2020 году, которые субсидируются из федерального бюджета: в Магнитогорск, Ульяновск, Нижнекамск, Барнаул, Кемерово, Волгоград, Оренбург и Грозный. В дополнение к новым направлениям аэропорт «Толмачёво» предлагает пассажирам воспользоваться широкой сетью субсидируемых региональных направлений: Томск, Салехард, Северо-Енисейск, Стрежевой, Горно-Алтайск, Ноябрьск, Кызыл, Надым, Нижневартовск, Нижний Новгород, Воронеж, Ханты-Мансийск, Пермь, Сургут. Рейсы по этим направлениям выполняют S7 Airlines, NordStar и «ЮТэйр».

Помимо этого, в 2020 году продолжает действовать круглогодичная программа субсидирования авиаперевозок детей, которые отправляются на отдых во всероссийский детский центр «Океан» во Владивостоке. Эти рейсы будет регулярно выполнять авиакомпания S7 Airlines.

Программа субсидирования авиаперевозок специальных категорий пассажиров, в том числе молодёжи и многодетных семей, в города Дальнего Востока и обратно, согласно постановлению правительства РФ, реализуется круглый год. Для аэропорта «Толмачёво» перечень субсидируемых направлений включает такие города, как Благовещенск, Владивосток, Магадан, Мирный, Нерюнгри, Норильск, Петропавловск-Камчатский, Удачный (Полярный), Чита, Улан-Удэ, Хабаровск и Якутск. Кроме того, постановление предусматривает субсидирование авиаперевозок в Крым (Симферополь). Регулярные рейсы в эти города выполняют авиакомпании S7 Airlines, «Аврора», «АЛРОСА», «Якутия» и NordStar.

Аэропорт «Толмачёво» продолжает развиваться по пути стыковочного авиахаба и предлагает удобные стыковки и комфортные условия пребывания во время ожидания рейсов как для жителей Дальнего Востока, Восточной Сибири, так и для жителей европейской части России. В аэропорту обеспечиваются три суточные стыковочные волны прилётов и вылетов по более чем 2000 комбинациям трансферных стыковок.

Службы аэропорта провели комплекс мероприятий по подготовке наземного оборудования, средств механизации, зданий и сооружений, чтобы обеспечить их безотказную работу в зимний период.

«Для противообледенительной обработки воздушных судов при неблагоприятных метеоусловиях зимнего периода подготовлены необходимые объёмы противообледенительных жидкостей, а также необходимые химреагенты для поддержания состояния поверхности лётного поля в эксплуатационных условиях, расходные материалы и запчасти для снегоуборочных машин. Персонал аэропорта прошёл периодическую подготовку, в том числе по особенностям работы в зимний период. Службы аэропорта «Толмачёво» готовы к работе в осенне-зимний период с учётом требований к обслуживанию пассажиров, воздушных судов, багажа и груза», — отметили в пресс-службе аэропорта.

«Толмачёво» активно работает над созданием комфортных условий для пассажиров, а также над развитием терминальной инфраструктуры аэропорта. Так, в аэропорту завершилась реконструкция привокзальной площади, а в сентябре началась реконструкция аэровокзального комплекса. Его строительство будет закончено к 2025 году в два этапа. Первый, основной этап завершится в 2022 году.

В третьем квартале 2022 года планируется завершить строительство нового терминала площадью 56 тыс. кв. м. В проекте заложены технологические решения, которые позволят создать современный аэровокзальный комплекс и обеспечить задел для дальнейшего развития аэропорта. Планируется, что в течение двух лет строительства терминала аэропорт Толмачёво обеспечит максимально возможные комфортные условия для пассажиров.

Международный аэропорт «Толмачёво» им. А.И. Покрышкина работает с учётом новых требований к пассажирским авиационным перевозкам и выполняет все рекомендации Росавиации и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

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