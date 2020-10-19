Новосибирский минфин предложил альтернативу плательщикам ЕНВД

19 октября в ходе заседания правительства Новосибирской области министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко предложил внести ряд поправок в областной налоговый закон. Основной задачей предложенного законопроекта стал поиск замены ЕНВД, который прекратит действовать с начала следующего года. И министр предложил возможную альтернативу.

«Рабочая группа сошлась в той позиции, что для плательщиков ЕНВД наиболее комфортной будет патентная система налогообложения, поскольку уровень налоговой нагрузки в ней значительно ниже по сравнению с УСН», – заявил Виталий Голубенко.

Основным предложением минфина и ФНС стало значительное расширение видов деятельности, позволяющих использовать патентную систему. Сейчас их четыре, а в будущем может стать тридцать четыре – в том числе восемнадцать видов, работающих под ЕНВД.

«В основном эти виды относятся к сфере услуг: мелкий ремонт, клининг и другие – это самозанятость, а не глобальный бизнес», – подчеркнул Виталий Голубенко. Основная задача законопроекта, добавил он, не столько наполнить местный бюджет – хотя доход от ПСН идет туда – сколько сохранить занятость граждан и удержать ее в «белой» зоне налогообложения.

С той же целью глава минфина предложил продлить налоговые каникулы для ИП при первой регистрации, работающих в отдельных отраслях. Ранее предполагалось завершить в конце 2020 года, в новой редакции его было предложено продлить до начала 2024 года.

В то же время законопроект предлагает ввести дополнительные ограничения в патентную систему. Например, для тех, кто занимается сдачей в аренду помещений, может быть установлена отсечка в 1000 квадратных метров.

Были также отменены региональные льготы по налогу на прибыль для ИТ-отрасли и учреждений уголовно-исправительной системы – соответствующие законы были приняты на федеральном уровне и дублирование посчитали излишним.

В настоящее время законопроект рассматривается губернатором области Андреем Травниковым.

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