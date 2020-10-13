Власти Новосибирской области примут закон, компенсирующий потерю ЕНВД местным бюджетам

Правительство Новосибирской области внесло изменения в региональный закон о межбюджетных отношениях, компенсирующий отмену ЕНВД для муниципалитетов. Документ позволит не допустить разбалансированности местных бюджетов и привести их в соответствие с нормами бюджетного кодекса РФ.

Законопроект, направленный на совершенствование межбюджетных отношений Новосибирской области, рассмотрели в правительстве региона 12 октября.

С 1 января 2021 года в России отменяют систему единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая позволяла получать доход местным бюджетам. В правительстве региона приняли решение частично компенсировать муниципалитетам потерю такой налоговой системы.

«Предусмотрена частичная компенсация выпадающих доходов местных бюджетов в связи с отменой единого налога на вмененный доход путём увеличения передаваемых на местный уровень дополнительных единых нормативов от упрощенной системы налогообложения с 30% до 40% в муниципальные районы, с 10% до 13% в городские округа. Потери бюджетов районов и городских округов, которые не удалось устранить за счет увеличения нормативов отчислений от упрощённой системы налогообложения, учтены при расчёте нецелевой финансовой помощи на 2021 год путём увеличения норматива «прочих» расходов», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ближайшее время законопроект направят губернатору Новосибирской области, а затем – в Законодательное собрание региона для рассмотрения.

Ранее сообщалось о том, что в правительстве Новосибирской области согласовали проект генплана Новосибирска.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.