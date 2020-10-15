В Новосибирской области продолжается рекордный прирост коронавирусных больных

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, 15 октября в регионе заболело 127 человек. Всего пациентов с COVID-19 в городе и муниципалитетах 14 566, из них 914 детей.

Как сообщили в оперативном штабе по региону, за минувшие сутки окончательно выздороветь удалось 96 пациентам. Всего из больниц выписали 12 797 человек.

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины, им было 62 года и 74 года, и женщины в возрасте 66 лет, 68 лет, 74 года и 83 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 513 человек», — передают также в оперативном штабе.

Кроме того, в регионе зарегистрировано 4 774 случая заболевания ОРВИ, 24 пациента с инфекцией госпитализированы.

Ранее сообщалось, что прирост больных коронавирусом в регионе начал превышать аналогичные показатели первой волны эпидемии. Так, летом, когда распространение инфекции достигло своего пика, максимальное число вновь заболевших в Новосибирской области было чуть больше сотни.

Между тем, в Омской области прирост «коронавирусных» больных по последним данным составил 155 человек, в Красноярском крае – 195, в Кузбассе и Томской области по 175 новых случаев.

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