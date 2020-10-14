Коронавирус бьёт рекорд: число заражённых в Новосибирской области превысило показатели первой волны

В Новосибирской области регистрируют рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество инфицированных за сутки стало превышать аналогичные показатели первой волны заболевания весной и летом.

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением инфекции, к 14 октября в Новосибирской области выявлено 14 439 случаев заболевания, в том числе 898 у детей. Из них за последние сутки – 120. Выздоровел 12 701 пациент, в том числе за сутки – 98.

«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины, им было 45 лет и 66 лет, две женщины в возрасте 72 года, а также женщины в возрасте 64 года и 74 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 507 человек», — сообщили в оперативном штабе.

Прирост нынешней заболеваемости уже начал превышать показатели, которые фиксировались в регионе на пике предыдущей волны эпидемии. Так, по данным оперативного штаба за 17 июня, в Новосибирской области за сутки заболело 107 человек, а, например, 9 июля в регионе заразился 101 человек.

Судя по оперативным данным, активный рост заболевания начался в регионе в начале октября – 8 числа количество инфицированных стало приближаться к сотне.

Напомним, в региональном минздраве разъяснили, куда и в каких случаях нужно обращаться при первых признаках вирусного заболевания.

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