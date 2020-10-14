Спасатели предупредили о штормовом ветре жителей Новосибирской области

Сотрудники регионального управления МЧС предупредили новосибирцев через СМС-рассылку о сильном ветре. По данным спасателей, 15 октября его порывы будут доходить до 20 метров в секунду.

Согласно информации в рассылке, в случае чрезвычайной ситуации жителям региона следует обращаться по единому номеру экстренных служб 112.

По информации Новосибирского гидрометцентра, ветер усилится днём 15 октября. В ночное время – как на 15-е, так и на 16-е число — его скорость составит 6—11 метров в секунду, однако местами порывы могут доходить до 16-17 метров в секунду.

Ночью 15 октября будет +3…+8 градусов, местами до -2, днём — +8…+13 градусов. 16 октября ночью прогнозируют 0…+5, местами до -5 градусов, днём +7…+12 градусов. Также ожидаются дожди.

Данные сервиса «Яндекс.Погода» чуть более оптимистичны. Согласно ресурсу, дневная температура 15 октября составит +10…+12 градусов, ночная — +4…+7. Днём 16 октября ресурс прогнозирует +4…+6 градусов, ночью — +7…+8.

Ранее сообщалось о том, что в октябре в Новосибирской области окончательно установится холодная погода.

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