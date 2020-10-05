Похолодание окончательно воцарится в Новосибирской области в ближайшие дни

По данным синоптиков, максимальная температура в Новосибирской области в ближайшую неделю составит +4 градуса, однако воздух будет остывать и до нуля. В регионе также продолжатся осенние снегопады.
Как сообщают специалисты Новосибирского гидрометцентра, днём 6 октября в Новосибирской области ожидается +2…+4 градуса, ночью температура воздуха опустится до -1…-3 градусов. Ветер северо-западный, днём 6-11, ночью 3-8 метров в секунду. Местами пройдут дождь и мокрый снег.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», дневная температура в Новосибирске до конца недели будет колебаться от нуля до +4 градусов. Самым холодным днём, согласно долгосрочному прогнозу, в этот временной промежуток будет четверг, 8 октября: днём будет ноль градусов, а ночью -4. Почти каждый день до воскресенья будет идти небольшой снег.
До конца месяца, согласно сервису, погода тоже не улучшится. Лишь в среду, 14 октября, днём потеплеет до +10 градусов.
Напомним, первый снег прошёл в Новосибирской области в конце сентября.