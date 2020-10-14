Бывшие топ-менеджеры омского банка не смогли обжаловать двухмиллиардный арест имущества

Бывшие владельцы и представители администрации обнакротившегося омского банка «Сибэс» не смогли оспорить арбитраже наложение ареста на их имущество на сумму более 2 млрд рублей по требованию «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

Госкорпорация подала иск о привлечении владельцев, топ-менеджеров и бенефициаров омского банка «Сибэс» к субсидиарной ответственности в мае текущего года. Сумма финансовых претензий «АСВ» составила более 2 млрд рублей. Ответчиками выступали 19 человек, связанных с банковским руководством. Выступавшая конкурсным управляющим корпорация потребовала наложить арест на имущество ответчиков, арбитражный суд Омской области требование удовлетворил.

Теперь уже бывшие члены правления Диана Кузяшева, Ольга Митрофанова и Людмила Кулагина, а также экс-председатель правления «Сибэс» Юрий Корсаков обжаловали вынесенное решение. Банкиры настаивали, что на момент отзыва у финансового института лицензии и вскрытой недостачи они уже не являлись контролирующими «Сибэс» лицами. Однако рассматривавший жалобу арбитражный суд Западно-Сибирского округа не нашел оснований для ее удовлетворения.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у банка «Сибэс» весной 2017 года, летом того же года банк признали несостоятельным. По данным регулятора, банк проводил фиктивные операции по замене активов, чтобы скрыть крупную недостачу.

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