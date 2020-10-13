Председатель совета алтайского потребсоюза поддержал кандидатуру Андрея Осипова на должность бизнес-омбудсмена

Председатель совета Алтайского краевого Союза потребительских обществ Виктор Красилов поддержал кандидатуру депутата Заксобрания Андрея Осипова на должность регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей. Ранее парламентария рекомендовал на этот пост губернатор региона Виктор Томенко.

Сообщение Виктора Красилова привела пресс-служба краевого правительства 13 октября.

«Считаю, что кандидатура Андрея Осипова достойна поддержки», — цитирует Виктора Красилова правительство Алтайского края.

Красилов отметил, что в ситуации с распространением коронавирусной инфекции выбор нового бизнес-обмудсмена приобрёл особую значимость.

«Ограничения, вызванные угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, уже нанесли громадный ущерб малому и среднему бизнесу, их негативное воздействие продолжается. Конечно, государство принимает меры по поддержке пострадавших отраслей, но положение в экономике страны и нашего края сложное, в такой ситуации практически любых мер будет недостаточно», — сказал Виктор Красилов.

Председатель совета краевого Союза потребительских обществ также напомнил, что с 1 января 2021 года вместо единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в стране будут действовать другие налоговые режимы, в результате чего может значительно возрасти нагрузка на бизнес. В свою очередь, одной из задач бизнес-омбудсмена станет участие в совершенствовании законодательства в интересах сообщества предпринимателей.

Напомним, бывший уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров объявил об уходе в отставку по собственному желанию в сентябре. Срок его полномочий заканчивается 30 октября. На этой должности он с 2013 года. Самым вероятным кандидатом на пост нового бизнес-омбудсмена сразу назвали депутата краевого заксобрания от ЕР Андрея Осипова.

Согласно установленной процедуре, предприниматели региона должны выдвинуть свою кандидатуру. Глава региона отправляет данные бизнес-омбудсмену при президенте, а после его одобрения – в парламент.

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