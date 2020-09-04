Уполномоченный по защите прав предпринимателей Алтайского края Павел Нестеров написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Причина такого решения пока не ясна, сам чиновник отказался в настоящее время комментировать свои действия.

Нового уполномоченного по правам предпринимателей будет согласовывать федеральный уполномоченный, а затем – региональный парламент. Павел Нестеров намерен досрочно уйти в отставку с 30 октября 2020 года. Омбудсмену 68 лет, в этой должности он работает уже семь лет, с весны 2013 года. Самый вероятный кандидат на эту должность — глава правового комитета краевого парламента Андрей Осипов.

Однако назначение нового омбудсмена происходит согласно следующей процедуре. Сначала предприниматели края должны выдвинуть свою кандидатуру. После чего глава региона отправляет данные уполномоченному при президенте, после одобрения – представляет на согласование в парламент. Несмотря на имеющуюся кандидатуру на этот пост, сама процедура согласования пока не запущена.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.