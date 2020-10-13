В Алтайском крае изменили антиковидный указ для борьбы с пневмониями и нехваткой лекарств

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс изменения в указ о борьбе с распространением коронавируса на территории региона. На совещании с членами оперативного штаба он заявил, что нынешний этап роста заболеваемости резко увеличил нагрузку на медучреждения, а в аптеках отмечается нехватка лекарств.

На совещании 12 октября Виктор Томенко отметил, что наибольший рост заболеваемости наблюдается в Барнауле и других крупных городах региона. При этом случаи внебольничной пневмонии в Алтайском крае участились в 7 раз в сравнении со средним многолетним уровнем – сейчас их число доходит до 1500 в неделю.

«В связи с этим в крае за последние две недели в полтора раза увеличено количество дополнительных коек для таких больных в ковидных госпиталях. На сегодня это уже 3413 коек. Также во вторник, 13 октября, Федеральный центр ортопедии и травматологии в Барнауле будет преобразован в ковидный госпиталь. Это добавит еще 165 коек для тяжелобольных, из которых около 40 — реанимационные», — сообщил Виктор Томенко.

Помимо этого, отделения для лечения «обычных» заболеваний у пациентов с коронавирусом открыты в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи и кардиоцентре.

Губернатор также отметил, что в аптеках региона в последнее время отмечается нехватка лекарств для лечения как коронавирусной инфекции, так и ОРВИ. Глава региона дал поручение министерству здравоохранения проработать вопрос поставки медикаментов в частные аптеки края с крупными дистрибьютерами. Томенко также намерен лично обратиться к федеральным аптечным сетям с просьбой увеличить поставку препаратов в филиалы региона.

Кроме того, в регионе рассмотрят вопрос продления осенних каникул в школах до двух недель. Учителям при этом предлагается работать дистанционно.

«Это позволит на 14-16 дней прервать сложившиеся контактные цепочки среди школьников, что должно значительно улучшить эпидемиологическую ситуацию в регионе», — объяснил Виктор Томенко.

Школы, в которых отправились на больничный от 30% педагогов, смогут сами принимать решение об уходе на каникулы досрочно. Учреждения же дополнительного образования переведут на дистанционную работу.

В регионе также планируется усилить контроль за соблюдением масочного режима. Так, в магазинах и торговых центрах средства индивидуальной защиты будут требовать уже на входе. Более тщательными станут и проверки в общественном транспорте.

Чтобы избежать высокой концентрации пассажиров, в оперативном штабе предложили ввести гибкий график работы на предприятиях – так сотрудники будут добираться на работу в разное время. Кроме того, власти региона намерены ввести адресный контроль за организациями и трудовыми коллективами на предмет соблюдения санитарных норм. Объекты, где будут выявлены нарушения, закроют.

В краевом правительстве отметили, что руководители ряда министерств и ведомств региона, в том числе управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, выступили против более радикальных и масштабных ограничительных мер.

По последним данным, всего в Алтайском крае 15 338 больных с коронавирусной инфекцией. Последний прирост пациентов составил 169 человек.

Накануне ограничения по коронавирусу также ужесточили в Омской области. Там сократили массовые мероприятия до минимума и планируют обязать жителей носить защитные перчатки.

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