В Омской области к «масочному» режиму добавили «перчаточный»

Власти Омской области в понедельник приняли решение о сокращении «до минимума» всех массовых мероприятий в регионе и ужесточении проверок соблюдения «масочного» режима.

В понедельник в правительстве Омской области прошло заседание штаба по противодействию коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден диагноз COVID-19 у 149 жителей региона, всего с начала пандемии зафиксировано 12 тыс. 407 случаев заболевания. В связи со сложившейся обстановкой, власти Омской области приняли решение «сократить до минимума» все массовые мероприятия на территории региона, включая деловые, культурные и спортивные с количеством участников до 50 человек. «Только спортсменам сохранен допуск к российским и международным соревнованиям с условием неукоснительного соблюдения санитарных правил и обязательного тестирования на Covid-19», — уточнили в облправительстве.

Кроме того, власти региона предложили работодателям перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы. Также в Омской области усилят контроль за соблюдением «масочного» режима в транспорте и общественных местах, к которому теперь добавится «перчаточный». На этом настаивал минздрав Омской области. Будут ли штрафовать омичей за появление на улице без перчаток, в пресс-службе не сообщили, однако отметили, что «пренебрежение санитарными предписаниями грозит штрафными санкциями».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.