В Новосибирске стали вдвое чаще продавать сельскохозяйственный бизнес

Эксперты компании «Авито» проанализировали рынок готового бизнеса за третий квартал 2020 года. Самыми продаваемыми предприятиями оказались сельскохозяйственные. В Новосибирске на них выросли как предложение, так и спрос.

По данным «Авито», количество предложений о продаже сельхозпредприятий в России в третьем квартале 2020 года выросло на 53% по сравнению с предыдущим кварталом. В Новосибирске число соответствующих объявлений выросло в 2,2 раза. В другом сибирском городе – Красноярске продавать сельхозпредприятия стали чаще в 4,7 раза.

В Новосибирске на сельхозпредприятия вырос и спрос – их стали покупать на 37% чаще, а производственные организации стали популярнее здесь на 16%. В то же время, показатель спроса на производства и сельскохозяйственные компании в целом по России упал на 1% и 2% соответственно.

Вместе с тем, сельскохозяйственные и производственные предприятия стали самыми дорогими по итогам третьего квартала. Сельхозпредприятия продавали в среднем за 2 000 000 руб., а производственные организации – за 1 060 000 руб. Средняя стоимость готового бизнеса в Новосибирске составила 690 000 руб.

Больше всего, по данным аналитиков, предпринимателей интересовали компании в сфере развлечений и общепита, которые потеряли популярность в период коронавирусных ограничений. Предприятия в сфере развлечений покупали на 29% чаще, чем во втором квартале, а предприятия в сфере общественного питания – на 21% чаще.

В Сибири выросла также популярность сферы услуг – Иркутск и Омск возглавили список городов, где стала востребована эта отрасль. Спрос на соответствующие предприятия в Иркутске вырос на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, в Омске – на 34%.

В целом же специалисты зафиксировали положительную динамику как в спросе, так и в предложениях на рынке готового бизнеса по сравнению с предыдущим кварталом. Приобретением компаний предприниматели стали интересоваться на 16% чаще. В свою очередь, выбор организаций увеличился на 8%.

Напомним, в сентябре в Новосибирске выставили на продажу крупный коворкинг.

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