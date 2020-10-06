Как стало известно «Континенту Сибирь», коворкинг «Простор», расположенный в БЦ «Ситицентр» на Депутатской в Новосибирске, выставлен на продажу за 185 млн рублей.

Напомним, что коворкинг «Простор» был открыт в январе 2019 года и имеет общих собственников с лекторий-баром «Поток», запущенным ранее также на площадке БЦ «Ситицентр». На сегодня «Простор» является самым большим коворкингом в Новосибирске — его общая площадь составляет 1349,1 кв.м. Планировка помещения предусматривает как размещение резидентов в отдельных кабинетах (офисах), так и в общей рабочей зоне. На площадке есть гардероб, несколько санузлов с душевыми кабинами, обеденная зона, несколько переговорных комнат. Из помещения также имеется прямой доступ в расположенное в здании кафе, а также на террасу.

Коворкинг (co-working, в переводе с английского языка означает «совместно работающие») – это оборудованное всем необходимым для работы пространство, сдаваемое в аренду любому желающему на необходимый срок – день, неделю, месяц, несколько месяцев.

В конце 2019 года «Простор» вошёл в тройку лучших коворкингов России по версии ежегодной всероссийской профессиональной премии Russian Coworking Awards. Проект вошел в шорт-лист сразу по нескольким номинациям, а в категории «Инфраструктура» получил первое место, обогнав коворкинг Ельцин Центра и коворкинг Сколково. Среди резидентов коворкинга – сотрудники компаний IngramMicro, Dell, НАБС, Фермер-центр, Movavi, AllNewHomes, Первая Академия Маркетинга и др.

Согласно данным презентации, попавшей в распоряжение «Континента Сибирь», рассматриваются разные варианты аренды «Простора» — либо со всем имеющимся оборудованием и обстановкой, либо речь может идти о самом помещении без оборудования. Возможна продажа коворкинга за 185 млн рублей. О причинах такого шага со стороны действующих собственников не сообщается. Управляющий «Простором» Артем Нонка от комментариев отказался.

По данным Rusprofile, учредителями ООО «Инетра» (управляет коворкингом) являются сооснователи ГК «Септима» Роман Шегуров и Олег Игнатенко.

Стоит отметить, что в марте 2019 года коворкинг CO-WO запустил основатель сети кофеен PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Рядом с коворкингом в октябре также запускается лекторий-бар Hooble Bubble. Кроме того, в 2020 году в районе Монумента Славы в Новосибирска открылся коворкинг 1953. Также по словам участников рынка на левом берегу Новосибирска в ближайшее время откроется коворкинг рядом со спортклубом EDGE.

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