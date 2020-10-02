Кузбасский экс-чиновник получил условный срок за гибель ребёнка, утонувшего в резервуаре с водой

Бывший сотрудник администрации Кемеровского муниципального округа признан виновным в смерти шестилетнего ребёнка, упавшего в резервуар с водой в посёлке Сосновка-2. Будучи на посту чиновника, он не принял меры по ограждению аварийных объектов.

48-летнего экс-сотрудника администрации Кемеровского муниципального округа признали виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Он получил наказание в виде условного лишения свободы на полтора года. В течение этого же срока ему запрещено занимать определённые должности.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области, трагический инцидент произошёл 16 мая 2020 года. Тело погибшего шестилетнего ребёнка обнаружили в заброшенном резервуаре с открытым люком с водой в посёлке Сосновка-2 Кемеровского района.

Следователи отметили, что в должностные обязанности чиновника входило выявление ветхих и бесхозных объектов с признаками аварийности.

«Чиновник достоверно знал, что на территории посёлка имеются бесхозные металлические резервуары, люки которых были не закрыты и находились на уровне с поверхностью земли. Однако своевременно не принял меры по выявлению данного резервуара и не ограничил путем установления ограждений и сигнальных знаков доступа людей к месту», — рассказали в следственном комитете.

Свою вину сотрудник администрации признал в полном объёме.

Кроме того, в администрацию Кемеровского муниципального округа было внесено представление о необходимости выявления и устранения аналогичных объектов в посёлке Сосновка-2. В результате из земли извлекали ещё четыре опасных ёмкости.

Ранее сообщалось о том, что замглавы администрации Линёво попал под следствие за мошенничество.

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