Замглавы администрации Линёво попал под следствие за мошенничество

Заместителя главы администрации Линёво подозревают в мошенничестве при строительстве тепловых сетей. По версии следствия, он незаконно выплатил часть бюджетных средств за проведённые работы, вступив в сговор с подрядчиком.

Следственный отдел СК РФ по Искитимскому району возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы администрации районного посёлка Линёво, а также директора ООО «Сервис Плюс» по статье «Мошенничество, совершённое с использование должностного положения» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В декабре 2018 года глава администрации Линёво и директор ООО «Сервис Плюс» заключили муниципальный контракт на строительство тепловых сетей стоимостью более 3,7 млн руб.

«В какой-то момент директор подрядной организации решил незаконно получить часть денежных средств, выделенных на проведение работ по контракту. В частности, он решил при производстве работ произвести замену 409 метров бесшовных труб на трубы электросварные, которые имеют существенно меньшую стоимость, без изменения цены муниципального контракта в сторону уменьшения и, соответственно, размера оплаты по нему», — рассказали в следственном комитете.

Разница в стоимости труб разного типа за 409 метров – около 192 тыс. рублей.

Директор организации-подрядчика договорился с заместителем главы администрации посёлка о реализации мошеннической схемы. Они заменили бесшовные трубы на электросварные, после чего указали недостоверную информацию об использованных материалах в актах о выполнении работ. На основании этих документов работы оплатили.

«Таким образом, подозреваемые совершили хищение денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию, в сумме свыше 192 тысяч рублей, которая составляет разницу в стоимости фактически выполненных и оплаченных работ», — отметили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемые задержаны, в их отношении решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось о том, что экс-министр лесного хозяйства Красноярского края был задержан по подозрению во взятках.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.