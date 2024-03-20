Напавшим с топорами на аэрокомплекс в Новосибирске вынесли приговоры

Железнодорожный райсуд Новосибирска вынес приговоры участникам резонансного нападения на аэродинамический комплекс FreeFly.

Как сообщили в Судах общей юрисдикции Новосибирской области, на скамье подсудимых по делу о налете на аэрокомплекс оказались пять человек. Всем им вменили вымогательство и умышленное повреждение чужого имущества.

Трое обвиняемых — Андрей Хвостов, Алексей Литовченко и Денис Гордейчук — получили от 3,5 до 4,5 года колонии общего режима. Еще двое, Руслан Паров и Илья Иванин, отправятся на 4 года на строгий режим. Кроме того, в пользу потерпевшего с осужденных взыскано 916 тыс. рублей в счет возмещения материального ущерба.

Нападение на аэродинамический комплекс FreeFly произошло летом 2021 года. Люди в масках с битами и топорами ворвались в центр, устроив погром. Была также повреждена сама аэродинамическая труба. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» директор аэрокомплекса FreeFly Николай Чичканов предположил, что за нападением могут стоять его конкуренты. Угрозы Чичканову поступали еще за несколько месяцев до разгрома — тогда неизвестные требовали передать им часть прав на имущество.