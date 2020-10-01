Четыре мужчины и женщина с коронавирусом умерли в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области на 1 октября, за сутки в регионе выявлено 82 новых случая заболевания, 49 пациентов с диагнозом «COVID-19» выписаны из больниц с выздоровлением. Пять человек спасти не удалось.

Сейчас в регионе выявлено всего 13 229 случаев заболевания, в том числе 792 случая – у детей. Выписаны из стационаров 12 022 пациента с коронавирусной инфекцией.

Также к 1 октября в регионе зафиксировано 454 смертельных случая у пациентов с диагнозом «COVID-19». За последние сутки скончались пять человек – мужчины в возрасте 40, 60, 80 и 88 лет, а также 82-летняя женщина.

В реанимационных отделениях сейчас находится 56 человек, на искусственной вентиляции лёгких – 13 человек. Кроме того, с подозрением на коронавирус, а также с подтверждённым диагнозом госпитализировано 29 детей. Взрослых пациентов с заболеванием и подозрением на него в стационарах 1 679. В районах области госпитализировано 611 человек.

«Всего в Новосибирской области сделан 530 161 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 519 жителей региона, 44 626 человек сняты с меднаблюдения», — отметили в оперативном штабе.

Кроме того, с ОРВИ к врачам обратились 3 002 жителя региона, 27 из них попали в больницы.

Напомним, накануне в Новосибирской области было зафиксировано 77 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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