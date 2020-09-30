Оперативный штаб: 77 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом за сутки

К 30 сентября в Новосибирской области выявили 13 146 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 784 – у детей. Из них 77 – за сутки. Выздоровели 11 973 пациента, за сутки – 51.

Как сообщили в оперативном штабе по наблюдению за распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области, к 30 сентября с диагнозом COVID-19 в регионе умерли 449 человек, а за сутки скончались четверо мужчин. Им было 49, 66 лет, 81 и 82 года. Сейчас в реанимации находится 51 больной, на искусственной вентиляции лёгких – 15 человек.

В стационарах Новосибирска с диагнозом COVID-19 и подозрением на заболевание находится 1 662 взрослых человека, а также 26 детей. В районах области с подтверждённым и не подтверждённым диагнозом в больницы попали 577 человек.

«Под медицинским наблюдением находятся 1 547 жителей региона, 44 432 человека сняты с меднаблюдения», — сообщили также в оперативном штабе.

Кроме того, 4 501 человек в течение суток заболел ОРВИ, 34 из них госпитализированы.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области вновь разворачивают ковидные госпитали.

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