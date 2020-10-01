В Новосибирской области открылся крупный распределительный центр торговой сети «Магнит»

Распределительный центр розничной сети «Магнит» площадью 400 тыс. квадратных метров открылся в Новосибирской области 1 октября. Появление нового логистического пункта обеспечит рабочими местами 700 жителей региона.

Новый распределительный центр будет обслуживать более 400 торговых точек розничной сети «Магнит» в Новосибирской области и Алтайском крае, сообщили в правительстве Новосибирской области. В работе объекта используются передовые технологии для отгрузки, хранения и транспортировки продукции. Инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей.

Как отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, доля местных поставщиков на полках магазинов «Магнит» за два года выросла с 14% до 32%, а доля хлеба и хлебобулочных изделий – почти до ста процентов.

«Компания «Магнит», активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, даёт толчок к развитию наших производителей – в первую очередь, сельхозпроизводителей, переработчиков. На полках магазинов «Магнит» всегда можно найти товары знакомых и любимых новосибирцами производителей. Уверен, наше долгосрочное партнёрство продолжится и в дальнейшем», – сказал Андрей Травников на церемонии открытия распределительного центра.

Торговая сеть продолжает расширять сотрудничество с новосибирскими предприятиями. Объём локальных поставок в 2019 году составил более 9 млрд руб. с учетом объёмов местной продукции, реализуемой за пределами региона. Всего местных поставщиков в магазинах сети более 100, их доля составляет 32%. В том числе доля хлеба и хлебобулочных изделий – 98%, птицы – 50%, молока – 47%, мясной гастрономии – 38%, замороженной продукции – 28%.

Ранее сообщалась о том, что «Магнит» откроет в Новосибирске и ряде других регионов магазины с кафе.

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