«Магнит» откроет в Новосибирске магазины с кафе и Wi-Fi

Федеральная сеть «Магнит» объявила о запуске в Новосибирске и ряде других крупных городов России магазинов «Магнит Сити», ориентированных на потребителей в возрасте от 21 до 34 лет.

Как сообщили в пресс-службе ритейлера, магазины формата Grab & Go (фаст-фуд в индивидуальной упаковке, преимущественно, вегетарианский – «КС») разместятся на торговых площадях 150-230 кв. м. Ассортимент каждого будет насчитывать до 2 тыс. позиций. С учетом возраста потенциальных потребителей, в «Магнит Сити» будут кафе с возможностью зарядки смартфона и WiFi. Оформлены магазины будут в «крафтовых и древесных оттенках», с корзинами из переработанного пластика, многоразовыми сумками и другими эко-атрибутами. Ассортимент кафе будет представлен, в основном, готовыми блюдами, комбо-наборами, напитками фреш, свежими овощами и фруктами. Выпечку будет готовить сам «Магнит».

Ранее ПАО «Магнит» открыло пилотные магазины «Магнит Сити» в Москве и Краснодаре. Торговые предприятия были признаны ритейлером «коммерчески успешными». Магазины этого формата компания размещает рядом с деловыми центрами и вузами. Планируется, что «Магнит Сити» в Новосибирске откроется до конца текущего года.

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