Эскалаторы для станции метро «Спортивная» поставит в Новосибирск московская компания

Власти Новосибирска закупят 12 эскалаторов на общую сумму 569,7 млн руб. у московского АО «Внешнеэкономическое объединение «Машиноимпорт». Компания выиграла аукцион на поставку оборудования для строящейся станции метро «Спортивная», где в 2023 году пройдёт молодёжный чемпионат мира по хоккею.

Московскую компанию выбрало муниципальное предприятие Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». Как следует из материалов сайта госзакупок, организация-победитель предложила цену на четверть меньше стартовой – 569,7 млн руб. Согласно условиям закупки, за эту стоимость компания поставит оборудование и выполнит его шефмонтаж.

Второе место присудили ООО «Импортлифтсервис», которое предложило 573,5 млн руб. Всего в торгах участвовало шесть организаций.

Заказчик закупки – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Эскалаторы будут оплачены из городского бюджета.

Ранее сообщалось о том, что на закупку эскалаторов для станции метро «Спортивная» зарезервировано 600 млн руб. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что оборудование должно поступать вовремя, чтобы не срывались сроки работ.

Само возведение станции планируется завершить к концу 2021 года. Согласно проекту, это будет станция наземного типа с четырьмя вестибюлями, на каждом из которых расположится по три эскалатора.

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