На стройплощадке станции метро «Спортивная» запущены часы с обратным отсчетом. До ее ввода в эксплуатацию осталось 830 дней. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, на личном контроле которого находится строительство сооружения, провел диспетчеризацию работ.

Станция метро «Спортивная» — один из ключевых объектов транспортной инфраструктуры строящегося к молодежному чемпионату мира по хоккею Ледового дворца спорта (ЛДС). Работа здесь идет круглосуточно. Не останавливалась она даже зимой.

Именно на зимний период выпал один из важных и трудоемких процессов — строительство коллектора поверхностного водоотвода. Надо отметить, что это первый за Уралом коллектор такой мощности. Он представляет собой комплекс сооружений, состоящий из непосредственно коллектора ливневой канализации диаметром 1200 мм и общей протяженностью 1894,5 м и очистных сооружений, и является значимой частью инфраструктуры, необходимой для функционирования ЛДС. Для прокладки коллектора построены водопропускные сооружения и грунтовая насыпь. Стоимость объекта — 1,4 млрд рублей. Ливневая канализация будет собирать стоки, начиная от площади Маркса. Кроме того, новые очистные сооружения с полным циклом очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание, будут защищать от загрязнений реку Обь.

В 2020 году завершат укладку труб, будут смонтированы полностью коллектор, смотровые камеры и колодцы, а также начнут строительство самого здания очистных сооружений, которое планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.

Для возведения самой станции «Спортивная» сегодня завершены работы по сооружению фундаментной плиты, наружных и внутренних железобетонных стен и устройству железобетонной плиты перекрытия.

Для строительства пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста выполнены подготовительные работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и приобретены строительные материалы.

В этом году начаты подготовительные работы по монтажу защитного экрана окон эстакады метромоста. Также закуплено электротехническое оборудование для реконструкции СТП-7 (станционных тягово-понизительных подстанций).

«Станция метро «Спортивная» строится ударными темпами. Мы планируем к середине года, в июне, перейти к установке электрооборудования», — прокомментировал мэр Анатолий Локоть итоги выездного совещания журналистам. Он также сделал акцент на том, что изначально с метрополитеном была достигнута договоренность не останавливать движение поездов. «Это наше принципиальное решение. В целях безопасности на участке вблизи строительных работ скорость поездов была снижена до 40 км/ч. Это не сказалось на графике движения: добраться от площади Карла Маркса до площади им. Калинина можно за то же время, что и раньше», — отметил глава города.

В этом году предстоит завершить все подготовительные работы, чтобы в 2021-м выйти непосредственно на возведение станции. «Спортивная» будет станцией наземного типа. Ее длина — 134 м. Перрон, как и на других станциях Новосибирского метрополитена, рассчитан на пятивагонные составы. В «Спортивной» запроектированы четыре вестибюля с тремя эскалаторами на каждом. Строительство станции предусматривает прохождение существующей неотапливаемой эстакады с двумя железнодорожными путями через теплую станцию. Пассажирские платформы — боковые, как на станции метро «Речной вокзал». Вестибюли станции разместят на уровне земли, а платформы — на уровне эстакады на отметке более пяти метров.

«К концу года закончим установку монолитных железобетонных и ограждающих конструкций. Сегодня эти работы выполнены практически на 50%. Сейчас строится кассовый зал. С наступлением тепла начнем возводить вестибюль. Также будет произведена отсыпка территории — площадка в зоне станции метро поднимется на 1,5–2,5 метра», — рассказал директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик.

В ближайшее время будут заказаны 12 эскалаторов, срок их изготовления — 12–14 месяцев. На эти цели потребуется около 600 млн рублей. В связи с этим мэр еще раз обратил внимание на своевременность проведения конкурсных процедур, связанных с поставкой оборудования. «Оборудование должно приходить вовремя, чтобы не были сорваны сроки», — подчеркнул Анатолий Локоть.

В рамках реконструкции площади им. профессора Лыщинского этим летом приступят к строительству надземного пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, расширению площади и трех примыкающих к ней улиц — Блюхера, Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса. Стоит отметить, что, учитывая мнение горожан, при проектировании надземного пешеходного перехода платформы для маломобильных граждан были заменены на полноценные лифты.

Вообще на площади планируется установить шесть светофоров, 42 опоры наружного освещения, шесть остановочных павильонов, четыре объекта фотовидеофиксации, провести ливневую канализацию длиной более 800 м, а также установить ограждение, дорожную разметку и другие необходимые атрибуты для организации безопасного дорожного движения.

Анатолий Локоть вновь напомнил, что все работы должны проводиться с минимальным ограничением движения автомобильного транспорта через Октябрьский мост.

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