Экс-председатель СО РАН стал фигурантом дела о мошенничестве с недвижимостью

Бывший председатель СО РАН Александр Асеев стал фигурантом уголовного дела, связанного с приватизацией коттеджей в Академгородке. Сам академик считает, что кто-то «положил глаз» на спорную недвижимость.

Как сообщила «Континенту Сибирь» старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, уголовное дело возбуждено по части четвертой ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), оно связано с приватизацией коттеджей в Академгородке. Сам Александр Асеев является фигурантом дела, обвинение ему пока не предъявлено, уточнила Анастасия Кулешова. Подробности в СК обещали сообщить позднее.

Напомним, осенью прошлого года в Академгородке прошли оперативно-следственные действия, связанные с уголовным делом, возбужденным из-за предполагаемого нелегального присвоения госимущества — дома на улице Мальцева, рядом с утиным прудом. Коттедж был предоставлен по договору соцнайма председателю СО РАН, документ подписал управделами Эдуард Скубневский. Ранее дом числился за одним из академиков отделения. Заброшенное после его смерти здание было реконструировано за счет государственных средств и находилось в собственности РФ. Стоимость дома оценивается в 70 млн рублей. В 2015 году дом был приватизирован на имя дочери Александра Асеева, сейчас в коттедже живет сам экс-председатель СО РАН.

Как пояснил «Континенту Сибирь» Александр Асеев, о том, что он стал фигурантом уголовного дела, академик «узнал из прессы». На допросы или беседы его пока никто никуда не вызывал. Само уголовное дело он назвал «заказным». «Дело к этому давно шло, так что я ничему не удивляюсь. Все эти обвинения – попытка решения вопроса «по понятиям», а не по закону. По закону все нормально, были суды в 2018 году, юристы квалифицированные работали. Но кому-то сильно неймется, кто-то глаз положил на этот дом, как и на все имущество Академгородка», — сказал Александр Асеев, добавив, что считает ситуацию «безобразной».

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