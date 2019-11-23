Экс-управделами СО РАН рассказал о схеме приватизации учеными государственных коттеджей

Бывший заместитель председателя СО РАН Дмитрий Верховод рассказал о схеме приватизации новосибирскими учеными коттеджей, которая в минувший понедельник стала причиной визита в Академгородок следователей с обысками.

Историю с приватизацией коттеджей экс-управляющий делами СО РАН опубликовал в своем Facebook-аккаунте. По словам Дмитрия Верховода, приватизацию жилья в научном институте начали обсуждать еще в 90-х годах, когда отделение возглавлял Валентин Коптюг. «Проблема была в том, что около 30% коттеджей уже занимали не выдающиеся ученые, а их вдовы и дети. Выход был в том, чтобы строить новое жилье, которое окрестили «вдовьими домами», переселять туда вдов и детей на условиях социального найма что обеспечивало право приватизации. При этом освобождаемые коттеджи можно было передавать новым академикам», — пояснил Дмитрий Верховод. Деньги на строительство домов для переселения должна была принести продажа квартир в доме, возводимом на проспекте Коптюга. Для этого было создано партнерство АкадемЖилСтрой. «Предполагалась, что 60% квартир будут переданы сотрудникам СО РАН, а 40% проданы на рынке. Средств от рыночной продажи должно было хватить на строительство вдовьих домов и нового общежития», — рассказал Дмитрий Верховод. В 2008 году СО РАН возглавил Александр Асеев. Программа так и не была реализована, «вдовьи дома» и общежития построены не были, однако квартиры на Коптюга продать удалось. «Я не знаю куда пошли все доходы от коммерческой продажи квартир на Коптюга, однако если посмотреть список должностных лиц, которые получили там квартиры, то многое станет понятным. Значительная часть этих денег пошла на строительства коттеджа по Мальцева 16», — резюмирует экс-управделами СО РАН.

Напомним, ранее появилась информация о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым нелегальным присвоением госимущества, дома на улице Мальцева, рядом с утиным прудом. Коттедж был предоставлен по договору соцнайма председателю СО РАН, документ подписал управделами Эдуард Скубневский. Ранее дом числился за одним из академиков отделения. Заброшенное после его смерти здание было реконструировано за счет государственных средств и находилось в собственности РФ. Стоимость дома оценивается в 70 млн рублей. В 2015 году дом был приватизирован на имя дочери Александра Асеева, сейчас в коттедже живет сам экс-председатель СО РАН. «У Асеева уже была приватизированная квартира. Поэтому потребовалась мутная схема с участием дочери, живущей далеко от заснеженного Академгородка. Не буду повторять ее детали, скажу только, что, по моему мнению, ключевым моментом в этой схеме было заключение с дочерью договора социального найма. За 4 года работы управляющим делами я не заключил ни одного такого договора, хотя имел на это полномочия», — пояснил Дмитрий Верховод.

Сам Александр Асеев, общаясь с корреспондентом ТАСС, категорически отверг возможность нарушения закона. По словам бывшего главы СО РАН, в 2014 году в Академгородке было приватизировано 60 коттеджей, построенных еще в 1950-х-1960-х годах, однако сейчас вопросы возникли только к одному из них — приватизированному на имя дочери Асеева. Он назвал Эдуарда Скубневского «абсолютно честным и порядочным человеком», добавив, что не исключает подачи исков в связи с нанесением ущерба его деловой репутации.

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