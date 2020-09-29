Новосибирская область получила федеральную премию за проект строительства поликлиник

Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА 2019» с проектом по строительству семи поликлиник в рамках государственно-частного партнёрства. Регион признан лучшим в номинации «Лучший проект ГЧП в сфере здравоохранения».

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, церемония вручения премии прошла в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», который проходит в эти дни в Москве. Награду вручили министру экономического развития региона Льву Решетникову.

«Государственно-частное партнерство – это возможность привлечь инвестиции и в развитие инфраструктуры. Новосибирская область в авангарде в сфере ГЧП, мы постоянно ищем новые инструменты и механизмы. Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске – первый проект в рамках 224 ФЗ в сфере здравоохранения среди регионов РФ. Он стал примером для всех других регионов страны», – отметил Лев Решетников.

Национальная премия «РОСИНФРА» – единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Церемонию награждения проводят Национальный Центр ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ, Деловой России, Торгово-промышленной палаты и Агентства стратегических инициатив с 2013 года.

Главная задача мероприятия – определить ключевые тенденции развития инфраструктуры в Российской Федерации и тиражировать лучшие практики государственно-частного партнерства. Премия позволяет оценивать компетенции и опыт участников ГЧП, охватывает все отрасли, в которых сегодня применяются механизмы государственно-частного партнерства.

В этом году на премию поступило 107 заявок, свои предложения направили около 30 субъектов РФ. Награды вручены в 16 номинациях. Среди них – лучшие проекты в транспорте, ЖКХ, здравоохранении и других отраслях социальной сферы.

Соглашение о государственно-частном партнёрстве по реализации проекта строительства, финансирования и технического обслуживания сети современных медицинских учреждений было подписано в рамках Российского инвестиционного форума-2019. В качестве частного партнёра по результатам конкурса была выбрана ООО «Седьмая концессионная компания», входящая в группу «ВИС». Проект является первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, структурированным в рамках федерального закона о государственно-частном партнерстве № 224-ФЗ.

Напомним, до конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медицинских учреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену. Согласно проекту, здания будут оснащены оборудованием нового поколения, в том числе комплексами для компьютерной томографии МРТ, маммологическими системами, УЗИ и рентгенологическим оборудованием.

Новая сеть поликлиник позволит внедрить современные медицинские технологии, а также создать в перспективе региональный клинический дата-центр. Каждое учреждение будет построено по индивидуальному проекту.

Ранее губернатор Андрей Травников отмечал, что вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей. Проект реализуется под контролем правительства Новосибирской области, активная стадия его реализации уже началась.

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