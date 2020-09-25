В Заксобрании Новосибирской области утвердили уникальный принцип избрания председателей комитетов

Новосибирские депутаты утвердили механизм, позволяющий радикальным образом исключить возможность возникновения конфликта интересов и возможные обвинения в лоббизме при работе комитетов Законодательного Собрания региона. Теперь благодаря принципу ротации возглавлять тот или иной комитет регионального парламента смогут только «непрофильные» депутаты, представляющие ту сферу деятельности, которая не совпадают с направлением работы комитета.

Это новаторское решение было озвучено на первой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, в работе которой принял участие губернатор Андрей Травников.

«Я благодарю Андрея Ивановича Шимкива за эту инициативу, за такой серьезный смелый шаг. Это нестандартное решение. Были консультации, дискуссии, споры, но, тем не менее, депутатский корпус седьмого созыва практически полностью поддержал эту инициативу, в очередной раз продемонстрировав большую зрелость, авторитет и настрой на эффективную и полноценную работу.

Депутаты седьмого созыва намерены последовательно продвигать линию, которая была заложена созывом предыдущем: региональное Заксобрание — это рабочий орган, инструмент для решения вопросов, которые поднимают жители Новосибирской области, а не площадка для преследования узкополитических или узкоотраслевых целей. И новый принцип избрания председателей комитетов это подтверждает.

Насколько я знаю, Законодательное Собрание Новосибирской области первое — не только в Сибири, но и во всей стране — настолько системно подошло к решению этого вопроса, утвердило новый принцип избрания глав отраслевых комитетов», — заявил Андрей Травников.

О том, как могли распределиться посты руководителей комитетов, сообщалось ранее. По итогам первой сессии нового созыва регионального парламента эти прогнозы подтвердились.

Кроме того, председателем Законодательного собрания единогласно избран Андрей Шимкив, первым вице-спикером — Андрей Панфёров, посты заместителей председателя Заксобрания заняли Анатолий Кубанов, Валерий Ильенко, Владимир Карпов и Наталья Красовская. В Совет Федерации ФС РФ делегирован Александр Карелин.

Губернатор Андрей Травников призвал депутатов продолжать курс на конструктивное взаимодействие с правительством Новосибирской области, заложенный предыдущим созывом регионального парламента. «Я хочу пожелать вам успешной, плодотворной работы на первой сессии седьмого созыва, и в течение всей пятилетки, всего созыва», — пожелал депутатскому корпусу губернатор.

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