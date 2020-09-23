Руководителей крупной красноярской секты арестовали в Новосибирске

В Новосибирске арестовали руководителей красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета», также известной как «Община Виссариона». Представители защиты собираются обжаловать решение о заключении задержанных под стражу.

Центральный районный суд Новосибирска арестовал лидера организации Сергея Торопа, называющего себя Виссарионом, а также Вадима Редькина и Владимира Ведерникова 23 сентября, сообщает «Интерфакс» ссылкой на помощника руководителя суда Алёну Зубову. Задержанные будут находиться под стражей до 22 ноября.

По версии следствия, представители организации применяли психологическое насилие к своим последователям, часть из которых в результате получили тяжкий вред здоровью. Кроме того, они привлекали деньги граждан в целях извлечения дохода от религиозной деятельности.

Руководителей объединения задержали после обысков в ходе спецоперации, которая прошла в Курагинском районе Красноярского края. Арестантам планируется предъявить обвинение в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (ч.1 ст.239 УК РФ, п. «а», «б»), а также в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам (ч.3 ст.111 УК РФ).

По словам адвоката Ивана Хорошева, защита намерена обжаловать решение суда об аресте задержанных.

Ранее сообщалось об обысках, которые прошли в Красноярском крае на территории проживания верующих в феврале. О них рассказал на своей странице в соцсетях один из руководителей общины, Вадим Редькин, который, по информации «Континента Сибирь», также является экс-барабанщиком группы «Ласковый май». Он предположил, что следственные мероприятия могут быть связаны с рассмотрением дела о возможных коррупции и мошенничестве в местной школе «Истоки».

По словам Редькина, «приблизительно третья часть зарплаты учителей добровольно и согласованно объединяется для развития этой школы и выплаты зарплаты тем учителям, которые работают в школе, но не устроены официально, в связи с нехваткой нужных документов». Вместе с тем, как сообщает паблик в «Телеграм» «ОПЕР Слил», есть информация, что в регионе за счёт бюджетных средств поддерживается школа, где педагоги воспитывают учеников в соответствии с «учением Виссариона».

«Церковь последнего завета» основана в начале 1990-х годов, тогда же объединение было зарегистрировано в министерстве юстиции. Её последователи проживают в селе Черемшанка Курагинского района Красноярского края. Основатель организации – Сергей Тороп (Виссарион) ранее работал в госавтоинспекции. По неофициальным данным, у церкви около 10 тыс. последователей по всей России.

Есть мнение, что общине симпатизируют некоторые представители политической элиты Красноярского края, в том числе арестованный на днях экс-министр сельского хозяйства региона Дмитрий Маслодудов. Напомним, 18 сентября Маслодудов был задержан по подозрению в получении взятки после обысков, которые прошли в ведомстве по делу о госконтрактах на тушение пожаров.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.