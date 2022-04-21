Деятелей «Общины Виссариона» будут судить в Новосибирске

Восьмой кассационный суд в Кемерове принял решение об изменении подсудности уголовного дела в отношении руководства красноярской религиозной организации «Церковь последнего завета» («Община Виссариона»). Приговор подсудимым будет вынесен в Железнодорожном суде Новосибирска.

Постановление об изменении территориальной подсудности дела было вынесено в качестве удовлетворения соответствующего ходатайства, сообщает Telegram-канал защиты. Ранее предполагалось, что уголовное дело будет рассматриваться в Красноярском крае, на территории которого действовала организация.

В ближайшее время дело поступит на рассмотрение в новосибирский суд.

Кроме того, находящимся под стражей фигурантам продлена мера пресечения до 11 октября.

Обвинительное заключение в отношении руководителей «Церкви последнего завета» («Общины Виссариона») Сергея Торопа, Вадим Редькина и Владимира Ведерникова утвердил заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин 5 апреля.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 239 УК РФ – создание и руководство религиозным объединением, деятельность которого сопряжена с насилием и причинением вреда здоровью. Сергей Тороп и Вадим Редькин также обвиняются по статьям 111 и 112 УК РФ – причинение тяжкого и среднего вреда здоровью, а Владимиру Ведерникову вменяется мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Лидеры религиозной организации были задержаны в сентябре 2020 года. По данным следствия, они привлекали средства своих последователей для получения дохода. Как считают правоохранители, в результате применения психологического насилия со стороны руководства общины 16 гражданам был нанесён моральный вред. Кроме того, шестеро человек получили тяжкий вред здоровью, ещё один – вред здоровью средней степени тяжести.

Организация действовала на территории Курагинского района Красноярского края с 1991 по 2020 год. Прокуратура региона обратилась в краевой суд с иском о ликвидации общины.