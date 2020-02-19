Представители «Общины Виссариона» в Красноярском крае заявили об обысках

В действующей в Красноярском крае религиозной организации «Церковь Последнего Завета» (Община Виссариона) проходят обыски при участии сотрудников Следственного комитета, предположительно связанные с расследованием дела о мошенничестве и коррупции. Об этом сообщили члены общины.

Как написал на своей странице в Facebook общинник и фактический пресс-атташе «Церкви Последнего Завета» Вадим Редькин (экс-барабанщик группы «Ласковый май» — «КС»), следственные мероприятия идут на территории проживания верующих. По словам Редькина, в оперативно-следственных действиях принимают участие сотрудники 5-го следственного управления Главного следственного управления СКР, Новосибирск. Общинник предположил, что обыски и изъятия вещественных доказательств могут быть связаны с расследованием дела о возможных коррупции и мошенничестве в местной школе «Истоки».

«Школа «Истоки» существует, как я уточнил у ближних, следующим образом. Приблизительно третья часть зарплаты учителей добровольно и согласованно объединяется для развития этой школы и выплаты зарплаты тем учителям, которые работают в школе, но не устроены официально, в связи с нехваткой нужных документов… Я, к примеру, пока не вижу этических нарушений в управлении школой. Но если выявятся действительно серьезные нарушения в действиях ближних, обязательно сообщим об этом. У нас не принято заниматься укрывательством недопустимых действий», — написал Вадим Редькин.

Официальной информации от правоохранительных органах об оперативно-следственных действиях в «Общине Виссариона» пока нет. «Церковь Последнего Завета», основанная в начале 90-х, действует в поселке Черемшанка Курагинского района Красноярского края. Ее основатель – бывший сотрудник госавтоинспекции Сергей Тороп (Виссарион). По неподтвержденным данным, у церкви около 10 тыс. последователей в России.

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