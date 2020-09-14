Список новосибирских участников нацпроекта повышения производительности труда пополнился двумя заводами

В реализуемый в Новосибирской области нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» вошли «Вармекс» и «Новосибирский патронный завод».

Как сообщили в Агентстве инвестиционного развития Новосибирской области, оба предприятия, вошедшие в национальный проект, выбрали «эталонные участки», где будет реализован комплекс мероприятий по повышению производительности труда. Для производителя и поставщика изделий и полуфабрикатов из ПВХ ООО «Вармекс» это будет производство дверей AquaDoor. Эти двери изготавливаются из полимерных композитов, имеют цельнолитое полотно и используются на объектах с повышенными эксплуатационными нагрузками. К примеру, этими дверьми были оснащены многофункциональные медцентры министерства обороны РФ, возведенные для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией.

«Новосибирский патронный завод» в качестве «эталонного участка» выбрал производство гильзы для патрона калибра 7.62 — одного из массовых и распространенных патронов в мире. Поскольку компания занимается в том числе экспортной деятельностью, ее специалисты пройдут обучение в рамках программы российского экспортного центра «Акселератор экспортного роста».

На предприятиях созданы рабочие группы, в которые вошли сотрудники компаний, специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) и Регионального центра компетенций (РЦК). Они проведут диагностику и определят существующие непроизводительные потери. По итогу проведенного анализа будет также разработан и в течение 6 месяцев реализован план мероприятий, направленный на повышение эффективности производства.

РЦК был создан на базе АИР для реализации федерального проекта по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях летом 2018 года. Напомним, Новосибирская область досрочно вошла в национальный проект повышения производительности труда, к 2024 году он должен дать российским предприятиям прирост по этому направлению не менее, чем на 5%.

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