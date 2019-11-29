Новосибирская область досрочно стартовала в нацпроекте повышения производительности труда

Новосибирская область досрочно вошла в национальный проект повышения производительности труда, к 2024 году он должен дать российским предприятиям прирост по этому направлению не менее, чем на 5%.

Детали участия Новосибирской области в национальном проекте повышения производительности труда были раскрыты на прошедшей в ноябре пресс-конференции. Как рассказал министр труда и социальной защиты Ярослав Фролов, регион должен был подключиться к нацпроекту только в 2020 году. Однако «был предпринят ряд мероприятий», в результате чего Новосибирская область вошла в проект досрочно. Первые три предприятия — АО «Экран-оптические системы», ПАО «Сиблитмаш» и АО «ЭПМ-Новосибирский электродный завод» — начали работу по повышению производительности труда уже в текущем году. «Основная задача национального проекта — к 2024 году основные предприятия несырьевой отрасли экономики должны осуществить прирост производительности труда не менее, чем на 5%», — пояснил министр. «Насильно в проект никого не гонят, это добровольное решение собственников», — подчеркнул руководитель министерства.

Как рассказал Ярослав Фролов, к участникам национального проекта повышения производительности труда предъявляются определенные требования. К примеру, как уже отмечалось, они должны представлять несырьевой сектор экономики: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство или ЖКХ. Объем годовой выручки предприятий должен составлять более 400 млн рублей, доля участия иностранных резидентов в уставном капитале юрлиц — не более 25%. Кроме того, для новосибирских участников обязательна юридическая регистрация в регионе присутствия.

Как рассказали в Агентстве инвестиционного развития региона (АИР), национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» включает три федеральных проекта: системные меры по повышению производительности труда, адресную поддержку повышения производительности труда на предприятиях, а также поддержку занятости и повышение эффективности рынка труда.

Для реализации федерального проекта по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях на базе АИР летом 2018 года создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК).

По словам генерального директора АИР НСО Александра Зырянова, РЦК привлекает предприятия для участия в нацпроекте, заинтересованность в нем выразили уже 47 новосибирских компаний. Также Центр нашел партнеров для проведения бесплатных образовательных программ: ими стали НГТУ и Сбербанк. На базе НГТУ работает лин-лаборатория «Фабрика процессов», совместно с университетом агентство провело обучение основам бережливого производства специалистов 23-х компаний. Занятия проводят преподаватели, сертифицированные ведущими российскими и зарубежными экспертами в сфере бережливых технологий (Институт «Оргпром», Тойота Инжиниринг). С банкирами АИР организовало тренинг по основам бережливого производства и инструментам Lean Six Sigma (концепция «шесть сигм») для представителей 12 новосибирских предприятий. По словам руководителя РЦК Камиллы Волосской, обучение основам бережливого производства будет проходить на постоянной основе. Заинтересованные компании могут обращаться в АИР, постепенно будут сформированы группы, определены сроки проведения занятий.

Предполагается, что в проекте в итоге примут участие более десяти тысяч российских предприятий.

«Участники нацпроекта получат экспертную оценку резервов роста производительности труда на предприятии, разработают собственные проекты в этом направлении и, кроме того, получат фактически бесплатные деньги: возможность финансирования проектов по внедрению бережливых технологий от 50 до 300 млн рублей под 1% на 5 лет», — подчеркнул Александр Зырянов. Но самое главное — за счет будущей экономии производители получат преимущества для вывода своей продукции на новые рынки, в том числе и международные. «Повышение производительности труда позволяет снизить себестоимость продукции, получив преимущество при выходе на внешние рынки. Это крайне важно для увеличения объемов экспортных продаж новосибирских компаний. Таким образом, участие в нацпроекте — это, по сути, госпрограмма помощи компаниям по увеличению объемов продаж», — рассказал руководитель агентства.

Такое же мнение высказывают первые новосибирские участники национального проекта. Как пояснил генеральный директор «ЭПМ-НовЭЗ» Геннадий Величко, предприятие уже приступило к обучению руководителей среднего звена. «Участие в проекте позволит нам структурировать производство и приобрести дополнительные навыки. Мы сможем конкурировать с зарубежными поставщиками на уровне премиальных продуктов производства», — сказал руководитель.

В 2020 году к нацпроекту должны подключиться не менее 23-х предприятий региона, а суммарно до 2024 года — 205 компаний. «Ждем тех, кто хочет сократить потери, найти решения для снижения доли затрат, уровня брака, уровня незавершенного производства и тем самым повысить прибыльность производства», — говорит Камилла Волосская.

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