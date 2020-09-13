После обработки данных с 70% окружных комиссий партия «Единая Россия» набирает 24,18% голосов избирателей на выборах депутатов томской городской думы. Второе место занимает ЛДПР с 18,5% голосов. Об этом свидетельствуют данные системы «ГАС Выборы».
Далее по списку следуют КПРФ (17,6%), «Новые люди» (13.35%), «Справедливая Россия» (10,55%), «Яблоко»(8,27%).
На текущий момент посчитаны голоса 17,6% избирателей.
Явка на выборах составила 10%. Всего горизбирком зарегистрировал 352 кандидата, включая как членов партийных списков, так и претендентов на мандаты в 27 округах.