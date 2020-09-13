Согласно данным избиркома, по состоянию на 10:00 13 сентября в Томске в выборах в городскую думу приняло участие менее 8 процентов жителей, к 18:00 эта цифра составила скромные 10 процентов.

Напомним, что жителям Томска предстоит выбрать 37 депутатов городской думы, от которых в ближайшие годы будет зависеть дальнейшее развитие мегаполиса. Всего горизбирком зарегистрировал 352 кандидата, включая как членов партийных списков, так и претендентов на мандаты в 27 округах. По словам председателя горизбиркома Виктора Тищенко, информации о серьезных нарушениях комиссия на утро не получала.

«Явка на 10.00 составила 7,65%. Это нормальная явка (для этого времени суток). Поступают (в горизбирком) разные обращения. Если информация о нарушении подтверждается, его по возможности сразу устраняют. Замечания часто носят технический характер или возникают из-за недопонимания. Грубых, серьезных нарушений нет», — констатировал Тищенко.

Однако уже к 14:00 комиссия № 80 выехала на надомное голосование. Избирателями якобы было подано 25 заявок. Но на месте выяснилось, что никто из них заявлений не подавал, проголосовать согласились только двое, а один из списка вообще оказался «мёртвой душой». Была подана жалоба в вышестоящую комиссию. Итоги рассмотрения пока не известны.

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