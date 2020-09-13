Член фракции ЕР в Заксобрании Олег Сметанин проиграл в Ленинском районе коммунисту Якову Новоселову.

По данным с 18 из 25 избирательных участков, Олег Сметанин проигрывает выборы в Заксобрание Новосибирской области. Сейчас коммунист Яков Новоселов опережает его почти на 700 голосов.

Олег Сметанин избирался в региональный парламент четырежды. На праймериз ЕР он занял третье место по округу, первое занял главврач больницы № 34 Владимир Ярохно, но ЕР все равно поставила Сметанина одномандатником.

«Жизнь продолжается», – сказал корреспонденту «Континента Сибирь» Олег Сметанин.

Якова Новоселова поддержало несистемное «Умное голосование». Но новосибирский обком открестился от помощи коалиции.

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