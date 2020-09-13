В новосибирском облизбиркоме назвали явку в конце Единого дня голосования

По данным облизбиркома, к 18 часам явка на избирательных участках в Новосибирской области составила 25,23%. Всего с 11 сентября в регионе проголосовали 544 тыс. 600 человек.

В числе самых активных районов области – Сузунский (52%), Здвинский (49%) и Венгеровский (48%). В Новосибирске наибольшая явка зафиксирована в Советском (23%), Центральном (20%) и Железнодорожном (19%) районах.

Меньше всего избирателей пришли на участки в Искитиме (23%), Оби (20%) и Бердске (20%), а также в Кировском (17%), Октябрьском (17%) и Ленинском (15%) районах Новосибирска.

Средняя явка по Новосибирску к 18 часам 13 сентября составила 18,43%.

Напомним, к трём часам дня явка в Новосибирской области составила 21,57%, в том числе в Новосибирске – 14,81%.

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