Явка на выборы в НСО: Новосибирск продолжает отставать от районов области

Как сообщили в региональном избиркоме, на выборах в Новосибирской области 13 сентября к 15 часам проголосовало 465 тыс. 70 человек, что составило 21,57% явки.

В облизбиркоме отметили, что активнее всего в рамках досрочных выборов 11 и 12 сентября проголосовали в Сузунском (48%), Здвинском (45%) и Венгеровском (43%) районах. В Новосибирске в эти дни больше всего проголосовали в Советском (18%), Калининском (16%) и Железнодорожном (16%) районах.

Меньше всего 11 и 12 сентября проголосовали в Искитиме (21%), Оби (18%) и Бердске (16%), а также в Октябрьском (14%), Кировском (13%) и Ленинском (12%) районах Новосибирска.

13 сентября к 15 часам наибольшая явка избирателей зафиксирована на округе №6 — в Карасукском, Кочковском и Краснозёрском районах, где она составила 37%. Кроме того, активно проголосовали избиратели округа №8 – в Доволенском, Каргатском, Кочковском, Убинском и Чулымском районах. Здесь явка составила 36%.

«Хуже» всего в Новосибирске 13 сентября проголосовали в Ленинском районе – по состоянию на 15 часов здесь явка составила 10%. Кроме того, низкая явка – 12% — зафиксирована в Кировском, Октябрьском и Первомайском районах.

Сейчас средняя явка на выборах в областном центре, по данным регионального избиркома, — 14,81%.

Ранее сообщалось о том, что в полдень явка на выборы в Новосибирской области составила 17%, в том числе по городу – 7-13%.

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