За порядком на выборах в Новосибирской области следят в ситуационном центре

Возможные нарушения на выборах в Новосибирской области отслеживают не только общественные наблюдатели, которые работают непосредственно на избирательных участках, но и специалисты ситуационного центра.

Как сообщили в Общественной палате региона, наблюдатели направляют в ситуационный центр всю информацию о нарушениях на избирательных участках. В центре её тщательно проверяют.

«В случае необходимости ситуационный центр направляет на участок мобильную юридическую группу, которая разбирается в обстоятельствах и устанавливает, есть ли необходимость в привлечении избирательной комиссии и правоохранительных органов», — рассказал общественный наблюдатель Игорь Панев.

Кроме того, специалисты центра отслеживают видеонаблюдение за участками, а также сообщения в прессе и социальных сетях. По словам Панева, большинство таких сообщений не подтверждается.

«Но это не значит, что в таком мониторинге нет смысла, — отметил Игорь Панев. — Мы должны доказать, что выборы проходят честно, что часть сообщений о нарушениях – фикция, а если нарушение имеет место, то за этим последует реакция избиркома и МВД».

Наблюдатель подчеркнул, что задача ситуационного центра – обеспечить легитимность и прозрачность избирательного процесса.

Ранее сообщалось о том, что большинство сообщений о нарушениях на избирательных участках Новосибирской области опровергли с помощью видеофиксации.

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