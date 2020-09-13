Большинство нарушений на выборах в Новосибирской области опровергли с помощью видеофиксации

Большую часть сообщений о нарушениях на избирательных участках опровергли в избирательной комиссии Новосибирской области. По словам общественных наблюдателей, проверить поступающие обращения помогла система видеонаблюдения.

Как рассказала общественный наблюдатель, представитель «Всероссийского общества охраны природы» Ирина Хапко, благодаря видеонаблюдению большинство сообщений о нарушениях можно было проверить максимально оперативно. Всего в регионе видеокамерами было оборудовано около тысячи избирательных участков.

«Система видеонаблюдения значительно упростила механизм проверки сообщений о нарушениях. Создание мониторинговой группы, которая проверяет факты с помощью камер видеофиксации, позволило с одной стороны увеличить качество проверки, а с другой уменьшить время, которое на неё уходит» – сообщила Ирина Хапко.

Ирина Хапко отметила, что применение видеонаблюдения особенно актуально в условиях трёхдневного голосования. Ведь на проверку каждого сообщения у общественных наблюдателей уходит достаточно много времени.

«В случае, если информация о нарушении подтверждается мониторинговой группой, она передается в избирательную комиссию для принятия дальнейших решений. Комиссия, в свою очередь, принимает решение, вплоть до аннулирования бюллетеней и передачи сведений в правоохранительные органы. Но таких ситуаций возникало крайне мало. Большинство сообщений не находили фактического основания», – рассказала Хапко.

Наблюдатель добавила, что группа видеомониторинга проверяет как сообщения от наблюдателей на участках, так и обращения на горячую линию. Кроме того, проверяют информацию, которая появляется в прессе и социальных сетях.

Ранее председатель новосибирского облизбиркома Ольга Благо сообщила, что большинство поступающих сообщений о нарушениях не подтверждаются.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.