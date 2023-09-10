На выборах главы Новосибирской области на участках проголосовало меньше 500 тысяч человек

В Новосибирской области в голосовании на выборах главы региона приняло участие меньше 500 тысяч человек. КПРФ рассказал, что районам-лидерам за высокую явку обещали автомобиль.

Избирательная комиссия Новосибирской области рассказала о результатах выборов главы региона на 12:00 в последний день голосования. Общая явка составила всего 21,24% или 443 962 избирателя (без учета дистанционного голосования).

Лидерами по явке оказались:

1) Сузунский район – 52,49% (проголосовали 11 800 избирателей)

2) Здвинский район – 50,09% (проголосовали 5 316 избирателей);

3) Усть-Таркский район – 49,78% (проголосовали 4 004 избирателя).

В городе Новосибирске:

1) Железнодорожный район – 15,27% (проголосовали 6 440 избирателей);

2) Советский район – 15,09% (проголосовали 14 222 избирателя);

3) Центральный район – 14,55% (проголосовали 7 709 избирателей).

Ранее пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ опубликовала информацию, что за высокий процент явки районам обещают газель. «Континенту Сибирь» информацию о подаче жалобы на нарушение в Избиркоме не подтвердили.

Напомним, что Новосибирскизбирком также опубликовал статистику по муниципалитетам, где зафиксирован наименьший процент явки.