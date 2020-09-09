Ученики начальных классов в новосибирских школах начали получать бесплатное горячее питание с 1 сентября. Согласно соответствующему постановлению, обед выдаётся как минимум один раз в день.

Как отметили в мэрии Новосибирска, ребёнок может пообедать повторно, но уже за свой счёт. При этом дети с ограниченными возможностями здоровья могут бесплатно питаться дважды.

«Установленная стоимость из трех консолидированных бюджетов – федерального, регионального и городского – 65 рублей 47 копеек. До начала 2021 года выделено около полумиллиарда рублей», – отметил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Новосибирска Роман Попов.

Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, детям, которые учатся в первую смену, должны приготовить на завтрак горячее блюдо, горячий напиток и закуску. На обед школьникам второй смены – первое и второе блюда, а также компот.

«На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Может быть и усиленный завтрак, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка. Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое – борщ, рассольник; второе – котлета или натуральное мясо и гарниры – в зависимости от того, что давалось на завтрак или от того, какой будет суп: если суп овощной, то гарнир из крупы и наоборот. На обед полагается компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов», – рассказала директор МАУ «Комбинат питания Ленинского района» Наталья Надёжкина.

Родители также имеют право участвовать в формировании меню – они могут предлагать свои варианты руководству школы. При этом предложения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Как сообщил директор «Сибирского федерального центра оздоровительного питания» Яков Новосёлов, во всех школах проведены экспертизы на соответствие продуктов питания санитарным нормам.

«Мы сейчас стараемся, чтобы детям давали не чай, а сок или компот – намного более полезные продукты и нисколько не дороже. Стараемся, чтобы у нас в меню заменили лапшу на гречку, пусть это не так вкусно для ребенка, но намного полезнее. Заменить на другие продукты – на пшенную кашу и так далее, это действительно плюс к здоровью», — сообщил Яков Новосёлов.

Специалист также отменил, что проверки в школах проходят периодически. В случаях выявления некачественной или фальсифицированной продукции сразу принимаются необходимые меры.

«Организации внезапно приезжают, отбирают образцы продуктов. Это все транспортируется в лабораторию, делаются анализы соответственно. Если выявляется, что это фальсификат, некачественный продукт – немедленно разрывается контракт и тут же заводится другой поставщик. У нас было еще 4 года назад 90% исследованной продукции – фальсификаты, суррогаты и некачественная продукция. Сегодня – 4 %», -рассказал эксперт.

Ранее сообщалось о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко сохранил выплаты на питание малоимущим семьям школьников.

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