Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сохранил выплаты на питание малоимущим семьям школьников

Глава Алтайского края Виктор Томенко распорядился сохранить выплаты малоимущим семьям на школьные обеды. Такое решение стало актуальным после введения бесплатного питания для всех учеников начальных классов в образовательных учреждениях региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 1 сентября по решению президента РФ в школах Алтайского края вводится бесплатное питание для учеников начальных классов. Из федерального и местного бюджетов на это будет выделено около 500 млн рублей. До этого денежную компенсацию за школьные обеды получали лишь малоимущие семьи, её ежедневная сумма составляла 4,85 руб.

По решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко малоимущие семьи региона сохранят эту компенсацию. При этом деньги по-прежнему будут получать не только семьи «младшеклашек», но и учеников с 5 по 11 класс.

Предполагается, что сама процедура выплат изменится. Выдавать деньги планируется не ежедневно, а раз в год. Годовой денежный эквивалент ежедневных выплат составит тысячу рублей.

«Средства будут направлены на подготовку к школе детей из малоимущих семей», — сообщили в правительстве региона.

Кроме того, Виктор Томенко поручил упростить процедуру представления денежных средств. Как отметили в пресс-службе правительства, необходимость сбора справок неоднократно вызывала недовольство родителей и педагогов.

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