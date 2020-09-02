Руководителем министерства здравоохранения Хакасии назначен Виктор Шевченко. Глава республики Валентин Коновалов подписал соответствующее распоряжение 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, новый руководитель уже приступил к выполнению должностных обязанностей.

Виктор Шевченко – заслуженный врач России, подполковник медицинской службы в запасе, профессор. Был практикующим врачом и занимал руководящие должности в учреждениях здравоохранения Красноярска. Более 10 лет Шевченко занимал пост руководителя красноярского городского управления здравоохранения.

С 2010 по 2014 год Виктор Шевченко находился на посту первого заместителя главы Красноярска, с 2014 по 2016 год он занимал должность заместителя губернатора Новосибирской области. Также работал советником губернатора Красноярского края.

Ранее сообщалось о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть раскритиковал федеральный закон, согласно которому муниципальных чиновников в сфере образования согласуют региональные власти.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.